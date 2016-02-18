Оптимизация сайта логистической компании под СЕО

Сайт по остеклению балконов mosgor-balkon.ru, сайту больше года, по нескольким главным запросам дважды попадал в топ и напервое место яндекса. Но после новой выдачи падал резко вниз. На вопросы к вебмастеру яндекса, дали туманный ответ с предложением ...