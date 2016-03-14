Aleksinchina

Нужен грамотный копирайтер для написание текста для каталога логистической компании. Просьба обращаться людям, имеющим опыт в написании текста в данной сфере. Жду ваших предложений)
Копирайтинг5 заявок
Закрыт
8 лет назад
Нужен грамотный копирайтер для написание текста для каталога логистической компании. Просьба обращаться людям, имеющим опыт в написании текста в данной сфере. Жду ваших предложений)
Нужно модернизировать сайт, обновить весь контент, более расширить, и оптимизировать под СЕО, чтоб поисковые системы лучше его находили. Ключевые слова: доставка из Китай, экспорт в Китай, международные перевозки, фрахтование судов, фрахт, логистика, склад в Китае
Для каталога нужно примерно 6000-8000 знаков текста, профиль, услуги и преимущества компании. Для флаеров не более 1000 знаков.