Для сайта ktovdele.ru требуется автора со знаниями в одной из сфер: - организация бизнеса - персонал - бухгалтерия ИП - документооборот Требования: - Вы должны ориентироваться в ...
Текст для каталога логистической компании
Нужен грамотный копирайтер для написание текста для каталога логистической компании. Просьба обращаться людям, имеющим опыт в написании текста в данной сфере. Жду ваших предложений)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг5 заявокЗакрыт9 лет назад
Заголовок должен: Содержать как можно больше слов из фразы (там рядом в столбике считается кол-во символов);Быть не длиннее 31 символа;Не содержать ошибок;Быть "читаемым".После прочтения заголовка человек должен понимать на что он кликает, т.е не просто ...Завершен9 лет назад
Сценарий нужен на тему - на что я готов ради квартиры. Это должен быть сценарий клипа с сюжетом, чтобы смотрелось на одном дыхании и было возможно реализовать.Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо в уже размещенные компании/организации на информационном сайте добавить информацию с официального источника о их деятельности и акции. Задача – по списку, в компаниях, где нет информации и акций, добавить описание 350 зн бп + ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $40
Написать по инструкции качественный B2B текст для маркетинг-кита компании, занимающейся продажей дымоходных систем. Объем: 13 слайдов по 500-1000 збп в каждом. Схему и дополнительную информацию предоставим. Если Вы внимательно ...Завершен9 лет назад
Написать тайтл и дескрипшн для магазина Автовыкупа. В заявке обязательно предоставляйте образец Тайтла и дескрипн вот список ключевых слов: выкуп авто киев; срочный автовыкуп; ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток! Требуется написание текста отзывов в количестве 100 шт. Размер отзыва 200-500 знаков. Уникальность от 90%. При написании отзыва нужно учитывать некоторые особенности и преимущества компании. Сайт, данные о ...Завершен9 лет назад
Тема: электроприборы. Объем = 200 шт (по 1000-3000 зн). Оставляем примеры работ и скайпы!Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток! Ищу копирайтера / рерайтера для написания статей для стоматологической клиники. К статьям даю подробное ТЗ с ключевыми запросами. Требования к исполнителю: -грамотность в орфографии, пунктуации и стилистике ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужен быстрый и качественный рерайт текста по моим ключевым словам. Тематика: строительство коттеджей. Напишите цены за 1000 знаков. Всего до 5к знаковКопирайтинг26 заявокЗакрыт9 лет назад