Автор для сайта про бизнес

Для сайта ktovdele.ru требуется автора со знаниями в одной из сфер:

- организация бизнеса

- персонал

- бухгалтерия ИП

- документооборот

Требования:

- Вы должны ориентироваться в данной тематике. Если есть статьи или опыт работы в данной сфере – описывайте в заявке

- Копирайтинг для вас должен быть основной работой.

- Чтобы не растягивать все на долгий срок, с вас как минимум 30к символов в неделю.

- Умение работать по инструкции.

Каждая статья проверяется редактором, который разбирается в теме. Так что, если вы универсальный автор, который пишет о всем и не о чем, – не подавайте заявку.

Ищется автора на долгосрочную основу, которые будут работать постоянно с проектом и видеть общую картину, не расписывая одно и то же в каждой статье. Поэтому, агенциям просьба не беспокоить.

Оплата и объем:

Средний объем статьи 6к символов.

Первые 10 статей по 40 рублей, дальше по 50 рублей, если нету существенных замечаний редактора и хорошие объемы - 60руб.

Выплаты на кошелек Вебмани после одобрения редактором и набором мин.выплаты 1200 рублей. Для Украины возможна оплата на карточку ПриватБанка по курсу Вебмани.

Если показать примера готовых работ по теме нет – потребуется написать тестовую статью, которая будет оплачена вместе с первой выплатой.

Отправляйте статьи на адрес [email protected], указав в теме "Вакансия на автора".

Тестовая статья: Тема социально-психологический климат в коллективе

Ключевые фразы:

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- создание благоприятного психологического климата в коллективе

Имейте в виду, что в последующем сдача работ строго через веб-сервис.

Прошу внимательно перечитать сокращенную инструкцию и только потом подавать заявку.

П.С. Подать заявку на вакансию абсолютно бесплатно, поэтому не нужно писать личным сообщением лишний раз!