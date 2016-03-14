Заголовок должен: Содержать как можно больше слов из фразы (там рядом в столбике считается кол-во символов);Быть не длиннее 31 символа;Не содержать ошибок;Быть "читаемым".После прочтения заголовка человек должен понимать на что он кликает, т.е не просто ...
Автор для сайта про бизнес
Для сайта ktovdele.ru требуется автора со знаниями в одной из сфер:
- организация бизнеса
- персонал
- бухгалтерия ИП
- документооборот
Требования:
- Вы должны ориентироваться в данной тематике. Если есть статьи или опыт работы в данной сфере – описывайте в заявке
- Копирайтинг для вас должен быть основной работой.
- Чтобы не растягивать все на долгий срок, с вас как минимум 30к символов в неделю.
- Умение работать по инструкции.
Каждая статья проверяется редактором, который разбирается в теме. Так что, если вы универсальный автор, который пишет о всем и не о чем, – не подавайте заявку.
Ищется автора на долгосрочную основу, которые будут работать постоянно с проектом и видеть общую картину, не расписывая одно и то же в каждой статье. Поэтому, агенциям просьба не беспокоить.
Оплата и объем:
Средний объем статьи 6к символов.
Первые 10 статей по 40 рублей, дальше по 50 рублей, если нету существенных замечаний редактора и хорошие объемы - 60руб.
Выплаты на кошелек Вебмани после одобрения редактором и набором мин.выплаты 1200 рублей. Для Украины возможна оплата на карточку ПриватБанка по курсу Вебмани.
Если показать примера готовых работ по теме нет – потребуется написать тестовую статью, которая будет оплачена вместе с первой выплатой.
Отправляйте статьи на адрес [email protected], указав в теме "Вакансия на автора".
Тестовая статья: Тема социально-психологический климат в коллективе
Ключевые фразы:
- социально психологический климат в коллективе
- психологический климат в коллективе тест
- анкета психологический климат в коллективе
- создание благоприятного психологического климата в коллективе
Имейте в виду, что в последующем сдача работ строго через веб-сервис.
Прошу внимательно перечитать сокращенную инструкцию и только потом подавать заявку.
П.С. Подать заявку на вакансию абсолютно бесплатно, поэтому не нужно писать личным сообщением лишний раз!
Заявки фрилансеров
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