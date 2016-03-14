Автор для сайта про бизнес

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок468 просмотров

Для сайта ktovdele.ru требуется автора со знаниями в одной из сфер:

- организация бизнеса

- персонал

- бухгалтерия ИП

- документооборот

Требования: 

- Вы должны ориентироваться в данной тематике. Если есть статьи или опыт работы в данной сфере  – описывайте в заявке

- Копирайтинг для вас должен быть основной работой.  

- Чтобы не растягивать все на долгий срок, с вас как минимум 30к символов  в неделю. 

- Умение работать по инструкции. 

Каждая статья проверяется редактором, который разбирается в теме. Так что, если вы универсальный автор, который пишет о всем и не о чем, – не подавайте заявку.  

Ищется автора на долгосрочную основу, которые будут работать постоянно с проектом и видеть общую картину, не расписывая одно и то же в каждой статье. Поэтому, агенциям просьба не беспокоить.

 

Оплата и объем:  

Средний объем статьи 6к символов.  

Первые 10 статей по 40 рублей, дальше по 50 рублей, если нету существенных замечаний редактора и хорошие объемы - 60руб. 

Выплаты на кошелек Вебмани после одобрения редактором и набором мин.выплаты 1200 рублей. Для Украины возможна оплата на карточку ПриватБанка по курсу Вебмани.  

Если показать примера готовых работ по теме нет – потребуется написать тестовую статью, которая будет оплачена вместе с первой выплатой.  

Отправляйте статьи на адрес [email protected],  указав в теме "Вакансия на автора".

Тестовая статья: Тема социально-психологический климат в коллективе 

Ключевые фразы: 

- социально психологический климат в коллективе 

- психологический климат в коллективе тест 

- анкета психологический климат в коллективе 

- создание благоприятного психологического климата в коллективе 

Имейте в виду, что в последующем сдача работ  строго через веб-сервис. 

Прошу внимательно перечитать сокращенную инструкцию и только потом подавать заявку.

П.С. Подать заявку на вакансию абсолютно бесплатно, поэтому не нужно писать личным сообщением лишний раз!

9 лет назад
Levitt
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Привести заголовки в нормальный вид

    Заголовок должен: Содержать как можно больше слов из фразы (там рядом в столбике считается кол-во символов);Быть не длиннее 31 символа;Не содержать ошибок;Быть "читаемым".После прочтения заголовка человек должен понимать на что он кликает, т.е не просто ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Срочно написать сценарий

    Сценарий нужен на тему - на что я готов ради квартиры.  Это должен быть сценарий клипа с сюжетом, чтобы смотрелось на одном дыхании и было возможно реализовать.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обновить контент на информационном на сайте

    Необходимо в уже размещенные компании/организации на информационном сайте добавить информацию с официального источника о их деятельности и акции. Задача – по списку, в компаниях, где нет информации и акций, добавить описание 350 зн бп + ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать текст для маркетинг-кита, 13 слайдов, техническая тематика

    $40

    Написать по инструкции качественный B2B текст для маркетинг-кита компании, занимающейся продажей дымоходных систем. Объем: 13 слайдов по 500-1000 збп в каждом. Схему и дополнительную информацию предоставим.  Если Вы внимательно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать Title и Description

    Написать тайтл и дескрипшн для магазина Автовыкупа. В заявке обязательно предоставляйте образец Тайтла и дескрипн вот список ключевых слов: выкуп авто киев; срочный автовыкуп; ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание отзывов

    Доброго времени суток! Требуется написание текста отзывов в количестве 100 шт. Размер отзыва 200-500 знаков. Уникальность от 90%. При написании отзыва нужно учитывать некоторые особенности и преимущества компании.  Сайт, данные о ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сео-копирайт

    Тема: электроприборы. Объем = 200 шт (по 1000-3000 зн). Оставляем примеры работ и скайпы!

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайт/рерайт статей для стоматологической клиники

    Доброго времени суток! Ищу копирайтера  / рерайтера для написания статей для стоматологической клиники. К статьям даю подробное ТЗ с ключевыми запросами. Требования к исполнителю: -грамотность в орфографии, пунктуации и стилистике ...

    Написание статей
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать короткие тексты по 1500 зн

    Добрый день. Необходимо написать небольшие тексты по 1500 зн. Тексты несложные, относятся к сервисной компании. Примерный образец написания скину. Срок сдачи текстов - сегодня (14.03) до 22 вечера. Текстов достаточно много, поэтому нужно несколько человек ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад