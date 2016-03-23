Написание отзывов

Рекомендую всем Вадима как опытного и ответственного исполнителя. ТЗ подразумевало небольшую импровизацию при написании текстов. Так вот Вадим предложил самый лучший вариант! Так же хотелось бы отметить, что при сжатых сроках - качество не страдает. Будем работать с ним дальше.