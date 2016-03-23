Написание отзывов

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Завершен3 заявки198 просмотров

Доброго времени суток!

Требуется написание текста отзывов в количестве 100 шт.

Размер отзыва 200-500 знаков. Уникальность от 90%.

При написании отзыва нужно учитывать некоторые особенности и преимущества компании. 

Сайт, данные о услугах и продуктах компании вышлю кандидатам.

Расчет в WMR.

От кандидатов требуется:

- портфолио;

- сроки;

- стоимость работ;

- наличие скайпа с микрофоном (иногда проще созвониться и быстро обсудить, чем 30 минут переписываться).

9 лет назад
Kaprall
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

bratmos
60 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$100
7 дней
Рекомендую всем Вадима как опытного и ответственного исполнителя. ТЗ подразумевало небольшую импровизацию при написании текстов. Так вот Вадим предложил самый лучший вариант! Так же хотелось бы отметить, что при сжатых сроках - качество не страдает. Будем работать с ним дальше.
Отличный заказчик. Грамотное техническое задание, всегда на связи, приятно работать. Оплата прошла вовремя, всё отлично. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

bratmos
60 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад

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