Нужен профессиональный рерайтинг текстов.

Есть ЛП страница smotrovik com, новый Лэнд будет сделан по аналогично-блочной схеме.

Нужен профессиональный рерайтинг по текстам с использованием семантики (предоставлю).

Так же будет перечень приемуществ, которые необходимо выигрышно представить.

Важно, мне не нужен точный рерайт слово в слово - главное сохранение концепций и идей заложенных в данном ЛП.

Со сроками выбора исполнителя не затягиваю, так как нужно все это "вчера" :)

Рассматриваю только фрилансеров с опытом написания продажных статей.

Портфолио обязательно.

Оплата только ЯД.

Общение только после оставления заявки в тендере!

Всем удачи!