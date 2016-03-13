Нужен профессиональный рерайтинг текстов.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок244 просмотра

Есть ЛП страница smotrovik com, новый Лэнд будет сделан по аналогично-блочной схеме.

Нужен профессиональный рерайтинг по текстам с использованием семантики (предоставлю).

Так же будет перечень приемуществ, которые необходимо выигрышно представить.

Важно, мне не нужен точный рерайт слово в слово - главное сохранение концепций и идей заложенных в данном ЛП.

Со сроками выбора исполнителя не затягиваю, так как нужно все это "вчера" :) 

Рассматриваю только фрилансеров с опытом написания продажных статей.

Портфолио обязательно. 

Оплата только ЯД. 

Общение только после оставления заявки в тендере!

Всем удачи!

Написание статей
9 лет назад
bmwkarlson
Владимир 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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