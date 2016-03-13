Необходимо проанализировать товары продаваемые на Amazon и написать описание продукта. Описание товара нужно сделать как продающее письмо. Язык - русский или английский (предпочтение). Количество символов без пробелов - 1500-2000. Ссылки на ...
Нужен профессиональный рерайтинг текстов.
Есть ЛП страница smotrovik com, новый Лэнд будет сделан по аналогично-блочной схеме.
Нужен профессиональный рерайтинг по текстам с использованием семантики (предоставлю).
Так же будет перечень приемуществ, которые необходимо выигрышно представить.
Важно, мне не нужен точный рерайт слово в слово - главное сохранение концепций и идей заложенных в данном ЛП.
Со сроками выбора исполнителя не затягиваю, так как нужно все это "вчера" :)
Рассматриваю только фрилансеров с опытом написания продажных статей.
Портфолио обязательно.
Оплата только ЯД.
Общение только после оставления заявки в тендере!
Всем удачи!
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