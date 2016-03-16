Нужен копирайтер 99-го левела / игры / гаджеты / приложения

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Завершен7 заявок216 просмотров

- профессиональные обзоры мобильных гаджетов, игр и приложений

- 5 обзоров / по 3-6К каждый

- производительность: 10-15К в сутки

- цены/сроки предлагайте

up. изменились требования и объемы.

9 лет назад
d1mon4ik
Дмитрий 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Olga-Urban
Ольга 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$50
2 дня
Сотрудничество с Ольгой - это одно удовольствие. 1. Со сложным техническим заданием великолепно справилась. 2. Заказ в полном объеме выполнила на день раньше, что очень приятно, когда ограничен временем. 3. Все тексты написаны качественно и самое главное без воды! Рекомендую Ольгу как настоящего профессионала, который создает тексты, которые легко читаются и очень хорошо продают товары!
Очередное сотрудничество с Дмитрием принесло только положительные впечатления. Постановка задачи на 5+, коммуникация выше всяких похвал, оплата точно в срок. Но больше всего хочется отметить целеустремленность, трудолюбие и честность Дмитрия, за которые начинаешь ценить заказчика не только как работодателя, но и как человека. Рекомендую однозначно)

Заявки фрилансеров

Olga-Urban
Ольга 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад

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