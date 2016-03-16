Нужен копирайтер 99-го левела / игры / гаджеты / приложения

Сотрудничество с Ольгой - это одно удовольствие. 1. Со сложным техническим заданием великолепно справилась. 2. Заказ в полном объеме выполнила на день раньше, что очень приятно, когда ограничен временем. 3. Все тексты написаны качественно и самое главное без воды! Рекомендую Ольгу как настоящего профессионала, который создает тексты, которые легко читаются и очень хорошо продают товары!