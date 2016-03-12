Необходимо собрать информацию о психологических играх и сделать статьи на каждую игру. Объем 3500 знаков б/п. Статья должна состоять из блоков следующего содержания: 1. Вводное слово об игре - 10% ...
Тексты о Париже на английском языке (копирайт\рерайт)
Коллеги, привет!
Требуется 12 текстов на английском языке о Париже по 3К знаков.
Тематика текстов очень простая - достопримечательности, рестораны, улицы, история.
Информацию можете дергать из любых источников.
Основная задача - уникальность с точки зрения seo.
тексты нужны в течение 2-3 дней после выбора исполнителя.
Цены можете указывать как за 1К знаков, так и за весь пул.
Оплата либо предоплата 20-80, либо факт.
Спасибо!
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