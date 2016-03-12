Тексты о Париже на английском языке (копирайт\рерайт)

Коллеги, привет!

Требуется 12 текстов на английском языке о Париже по 3К знаков.

Тематика текстов очень простая - достопримечательности, рестораны, улицы, история.

Информацию можете дергать из любых источников.

Основная задача - уникальность с точки зрения seo.

тексты нужны в течение 2-3 дней после выбора исполнителя.

Цены можете указывать как за 1К знаков, так и за весь пул.

Оплата либо предоплата 20-80, либо факт.

Спасибо!