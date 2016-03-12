Статьи про психологические игры (63 статьи)

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Закрыт28 заявок516 просмотров

Необходимо собрать информацию о психологических играх и сделать статьи на каждую игру. Объем 3500 знаков б/п.

Статья должна состоять из блоков следующего содержания:

1. Вводное слово об игре - 10%

2. Инфо об авторе - 10%

3. На кого рассчитана игра - 10%

4. Особенности игры - 30%

5. Что получают участники во время и по окончании игры  - 20%

6. Мотивация на игру, чтобы захотелось играть - 20%

https://yadi.sk/d/iGuOarcTq6Pnz и https://yadi.sk/d/9EwLlhCrq6PpC

Уникальность по Адвего >97%

От вас сроки и цена.

8 лет назад
vic7920
Виктор 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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