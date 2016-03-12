В одном сообществе коллекционеров-нумизматов предпринимаются действия по воссозданию централизованной системы обеспечения монетной массой текущей чеканки. Здесь последние действия по рассылке писем в разные "кабинеты". На выходе - эффект ниже ожидаемого. Требуется текст открытого письма ...
Статьи про психологические игры (63 статьи)
Необходимо собрать информацию о психологических играх и сделать статьи на каждую игру. Объем 3500 знаков б/п.
Статья должна состоять из блоков следующего содержания:
1. Вводное слово об игре - 10%
2. Инфо об авторе - 10%
3. На кого рассчитана игра - 10%
4. Особенности игры - 30%
5. Что получают участники во время и по окончании игры - 20%
6. Мотивация на игру, чтобы захотелось играть - 20%
https://yadi.sk/d/iGuOarcTq6Pnz и https://yadi.sk/d/9EwLlhCrq6PpC
Уникальность по Адвего >97%
От вас сроки и цена.
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