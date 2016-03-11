Создаётся большой сайт автомобильной тематики. Будет потрачено более 500000 рублей. Вы можете писать во все рубрики сайта, или взять несколько из них: кому-то интереснее писать обзоры, кому-то ремонт, а кому-то финансовые и юридические вопросы. ...
Рерайт
Требуются рерайтеры для написания 25 текстов. Оплата 15р за 1000 знаков. Исходники мои. Оплата сразу после проверки постатейно. Никаких тестовых заданий.
Заявки фрилансеров
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