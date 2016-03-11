Необходимо выполнить тесты по курсу паралигал

Открыт проект. Требуется исполнитель работ по курсу паралигал.

В помощь предоставляется запись лекций, вся литература предоставлена.

Типичный урок выгладит примерно так: 1 видео (от 40 мин до 1 часа), следующий слайд - 2е видео (от 40 мин до 1 часа), потом ссылки на литературу к уроку предоставляются, следующий слайд - домашнее задание.

Нужен человек, который владеет английским для выполнения данной работы.

Все, что нужно для выполнения тестов - знать содержание лекций и почитать законы, по ссылкам в этих уроках.

Задания рассчитаны на обычных людей.

Просьба откликнуться, кто выполнял такую работу, и кто уверен, что справится.

Просьба указать ваш тариф.