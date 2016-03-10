Разработать скрипт холодных продаж

Есть сайт производителя: http://mistermedved.com.ua/ На нем есть История создания, Медвежьи стандарты, Почему мистер медведь лучше, чем другие подарки? Эти тексты хотелось бы также очень удобно обыграть, написать, как на сайте. Также стоит ...