Разработать скрипт холодных продаж

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка128 просмотров

Необходимо разработать сценарий холодного звонка. Продажа программного обеспечения целевой аудитории.

Необходимо выйти на ЛПР и предложить ему установить программу для бесплатного теста в течении 14 дней.

После чего необходимо предложить ему абонентское обслуживание за символическую плату.

Нужно продумать все возможные возражения и способы их обхода.

Попытаться избежать стандартных фраз call-менеджера.

Детали обсудим с Исполнителем.

Жду Ваших предложений!

9 лет назад
Novik22
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров