Расходные материалы для систем кондиционирования

$1
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Закрыт3 заявки158 просмотров

Требуется написание коммерческих статей для интернет-магазина. Предоставляется подробное ТЗ. 

Обязательные требования:

  • !строго знание тематики, подтвержденное работами в портфолио
  • грамотный русский язык;
  • умение писать продающие сео-оптимизированные тексты "для людей".
Написание статей
9 лет назад
Smartaleck
Андрей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров