Требуется написание 80 статей на IT тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок253 просмотра

Добрый день, коллеги.

Требуется написание 80 статей на IT тематику. От вас я хотел бы получить рерайт высокого качества с использованием ключей. Разрешено склонять ключи. Обязательно требуется выделять ключи в тексте цветом при сдаче готового задания.

Я предоставлю вам 80 ТЗ с ключами и необходимым размером текста. 

Общие требования к заказу:

1. Статья должна легко читаться, быть интересной и легкой для понимания среднестатистического пользователя.

2. Статья должна быть разделена на абзацы, иметь подзаголовки, то есть, должна быть хорошо структурирована.

3. Главный ключевик должен быть прописан в середине первого абзаца;

4.После написания статьи проверьте текст в сервисе http://advego.ru/text/seo/

Нужно чтобы:

-Академическая тошнотность была в диапазоне 6–9.0%;

-Не было слов с тошнотностью выше 3.0%, включая стоп-слова;

5.Требуется проверить текст в сервисе http://text.miralinks.ru/seo_analiz_text

-«Водянистость» текста не больше 4%

6. Проверка на уникальность: Автопроверка text.ru - 90%

7. Проверка орфографии:

Microsoft Word

http://api.yandex.ru/speller/

http://orfogrammka.ru/

Ориентировочная стоимость за 1000 знаков без пробелов  - 30 рублей. Жду от вас заявок.

Написание статей
9 лет назад
Butek
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Статейный проект по автомобильной теме

    Создаётся сайт по автомобильной тематике. Необходимо выписать всё семантическое ядро сайта. Оплата за количество символов - 40 рублей за 1000 символов. Будет потрачено не менее 300000 рублей.

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт, наполнение сайта рекламного агентства.

    Доброго времени суток! ОЧЕНЬ Срочно нужно написать тексты для некоторых пустых страниц сайта http://www.atl-btl.ru или дописать где мало... Минимум 1000 символов на страницу.  РАССМАТРИВАЮ ЭКОНОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Текст должен быть ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен копирайтер на постоянку по тематике Финансы, Инвестиции

    Приветствую уважаемые авторы. Требуется копирайтер на постоянную работу для написания статей на блог. Тема: финансы, инвестирование, экономика, бизнес. Важно чтобы у вас было финансовое или экономическое образование, или чтобы вы хотя бы были ...

    Написание статей
    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт

    Добрый день нужен рерайт на тему воспитание, рождение и развитие детей.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Постинг на форумах

    Необходим ответственный человек, с фантазией и широким словарным запасом, для работы на онлайн-форумах: написания НЕ однообразных постов и комментариев, размещения отзывов. Тематика - онлайн-обучение на курсах по рисованию, фотоделу и т.п. ...

    Написание постов
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание текстов на строительную тематику

    Наша фирма занимается продажей строительных материалов. Сейчас заполняем сайт. Нам нужны сео-оптимизированные тексты, а точнее статьи которые помогут пользователю определиться с выбором. Также нужны несколько продающих текстов для страниц где, происходит непосредственно продажа. Естественно, меня ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайт и рерайт текстов

    $30

    30 статей  описание бытовой техники по 1$ за 1 текст.  В среднем 1 = описание, должно иметь от 2000 до 2500 знаков. Уникальность под АДВЕГО 75% и больше. срок исполнения 5 дней, не ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад