Добрый день, коллеги.

Требуется написание 80 статей на IT тематику. От вас я хотел бы получить рерайт высокого качества с использованием ключей. Разрешено склонять ключи. Обязательно требуется выделять ключи в тексте цветом при сдаче готового задания.

Я предоставлю вам 80 ТЗ с ключами и необходимым размером текста.

Общие требования к заказу:

1. Статья должна легко читаться, быть интересной и легкой для понимания среднестатистического пользователя.

2. Статья должна быть разделена на абзацы, иметь подзаголовки, то есть, должна быть хорошо структурирована.

3. Главный ключевик должен быть прописан в середине первого абзаца;

4.После написания статьи проверьте текст в сервисе http://advego.ru/text/seo/

Нужно чтобы:

-Академическая тошнотность была в диапазоне 6–9.0%;

-Не было слов с тошнотностью выше 3.0%, включая стоп-слова;

5.Требуется проверить текст в сервисе http://text.miralinks.ru/seo_analiz_text

-«Водянистость» текста не больше 4%

6. Проверка на уникальность: Автопроверка text.ru - 90%

7. Проверка орфографии:

Microsoft Word

http://api.yandex.ru/speller/

http://orfogrammka.ru/

Ориентировочная стоимость за 1000 знаков без пробелов - 30 рублей. Жду от вас заявок.