Написание текстов на строительную тематику

Наша фирма занимается продажей строительных материалов. Сейчас заполняем сайт. Нам нужны сео-оптимизированные тексты, а точнее статьи которые помогут пользователю определиться с выбором. Также нужны несколько продающих текстов для страниц где, происходит непосредственно продажа. Естественно, меня интересуют только Уникальные тексты.Подскажите следующую информацию: Был ли у Вас опыт написания текстов на строительную тематику, сколько у Вас стоят 1000 знаков, какие сроки написания текстов.