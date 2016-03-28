stroyland96

Необходимо внести изменения в дизайн и структуру сайта, согласно приведенным требованиям Общие требования:Все изменения должны быть выполнены в едином дизайнерском стиле, сочетающемся с фирменным стилем компании. Задачи, поставленные в ТЗ выполняются в порядке, согласованном с заказчиком. Срок ...
- HTML-верстка8 заявокЗакрыт8 лет назад
Параметры и характеристики лендинга:- чистый, красивый и валидный код; - адаптивный дизайн/bootstrap, ширина контентной части не более 1000 пикселей; - HTML 5, CSS3, Jquery;- кроссбраузерность; - анимация и параллакс эффекты; - не более двух шрифтов на сайте; - реализация мультилендинга;- ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо отрисовать изменения в дизайне соответствии с ТЗ. ТОЛЬКО ПУНКТЫ 1,2,3. По третьему пункту см. отдельный файлДизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Наша фирма занимается продажей строительных материалов. Сейчас заполняем сайт. Нам нужны сео-оптимизированные тексты, а точнее статьи которые помогут пользователю определиться с выбором. Также нужны несколько продающих текстов для страниц где, происходит непосредственно продажа. Естественно, меня ...Копирайтинг30 заявокЗакрыт8 лет назад
Наша фирма занимается продажей строительных материалов. Мы собираемся активно заниматься продвижением в соц сетяхVK,facebook, instagram.На сегодняшний день компания нигде не представлена. От Вас ждем сформулированное предложение, план работ. Основные Цели которые мы ставим перед SMM-щиками ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт8 лет назад