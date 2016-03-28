stroyland96

Алексей Попов stroyland96

 
39 летРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$22
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Верстка сайта на OpenCart

    Необходимо внести изменения в дизайн и структуру сайта, согласно приведенным требованиям Общие требования:Все изменения должны быть выполнены в едином дизайнерском стиле, сочетающемся с фирменным стилем компании. Задачи, поставленные в ТЗ выполняются в порядке, согласованном с заказчиком. Срок ...

    OpenCartВерстка сайта
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание лэндинга

    Параметры и характеристики лендинга:- чистый, красивый и валидный код; - адаптивный дизайн/bootstrap, ширина контентной части не более 1000 пикселей; - HTML 5, CSS3, Jquery;- кроссбраузерность; - анимация и параллакс эффекты; - не более двух шрифтов на сайте; - реализация мультилендинга;- ...

    WordPressHTMLBootstrapMODXjQuery
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание текстов на строительную тематику

    Наша фирма занимается продажей строительных материалов. Сейчас заполняем сайт. Нам нужны сео-оптимизированные тексты, а точнее статьи которые помогут пользователю определиться с выбором. Также нужны несколько продающих текстов для страниц где, происходит непосредственно продажа. Естественно, меня ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • SMM VK,facebook, instagram Продажа Строительных Материалов

    Наша фирма занимается продажей строительных материалов. Мы собираемся активно заниматься продвижением в соц сетяхVK,facebook, instagram.На сегодняшний день компания нигде не представлена. От Вас ждем сформулированное предложение, план работ. Основные Цели которые мы ставим перед SMM-щиками ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$22
10 баллов
8 лет назад
Отрисовка изменений сайта в графическом редакторе
Хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
Мой отзыв в целом нейтральный. Так как уровень и качество работы меня удовлетворили, но сроки увы были нарушены.
Ответный отзыв