Отрисовка изменений сайта в графическом редакторе

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Завершен8 заявок184 просмотра

Необходимо отрисовать изменения в дизайне соответствии с ТЗ. ТОЛЬКО ПУНКТЫ 1,2,3. По третьему пункту см. отдельный файл

9 лет назад
stroyland96
Алексей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$22
2 дня
Мой отзыв в целом нейтральный. Так как уровень и качество работы меня удовлетворили, но сроки увы были нарушены.
Хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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