Нужен дизайн LP кузовного ремонта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок217 просмотров

Необходимо разработать Psd-макет для сервиса кузовного ремонта автомобилей. По срокам: 2 дня. 

9 лет назад
ChromeChrome
Константин 
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

AnnyMiron
Анна 
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$100
1 день
Остался очень доволен работой с Анной! Все пожелания и замечания были учтены. Буду обращаться в дальнейшем! спасибо!
Спасибо!

Заявки фрилансеров

AnnyMiron
Анна 
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

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