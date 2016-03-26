Дизайн и верстка информационной рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок216 просмотров

Создать дизайн и верстку информационной рассылки. ТЗ Во вложении.

Оплата только в рублях на счет или карту банка РФ.

9 лет назад
Tossys
Антон 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
9 лет назад
$30
2 дня
Работа сделана качественно. Растянулась по срокам, но это в результате доработок. Рекомендую.
Антон, отличный заказчик! Четкое задание, своевременные и полные ответы на уточняющие вопросы, оплата вовремя. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
9 лет назад

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