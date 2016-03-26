Необходим дизайн интернет-магазина компании, которая производит и продает варенье. Фирменный стиль и логотип есть. Дизайн адаптивный по сетке. Бюджет не высокий, предпочтение новичкам. Оплата постранично. Без примеров работ исполнители рассматриваться не будут.
Дизайн и верстка информационной рассылки
Создать дизайн и верстку информационной рассылки. ТЗ Во вложении.
Оплата только в рублях на счет или карту банка РФ.
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