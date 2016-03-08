Создание блога на WP

Есть шаблон https://www.theme-junkie.com/themes/supernews/

Требуется сделать его интересным и запоминающимся, по принципу isif-life.ru и т.п. сайтов. Концепция проекта- знания без воды. Идея дизайна следующая: слева солнышко и довольный человек, а справа тучи и несколько людей у которых вода стекает по ушам и все мокрые. Люди в костюмах, можно прорисовать город...улочку...

В подвале на пляжу загорают люди, детишки барахтаются в воде. Можно сделать из фотки картинку.

Будет подпись "Находим для воды лучшее применение..."

Задача- сделать аккуратно, эффектно, рисованно, чтобы цепляло, но не слишком тяжелый должен быть дизайн, чтобы скорость загрузки не просела. Затем дизайн нужно будет натянуть на шаблон и разместить на хостинге.