Создание дизайна для сайта-визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт46 заявок301 просмотр

Требуется разработать дизайн для сайта-визитки центра здоровья. Всего 2 страницы. Дизайн нужен с мобильной версией. Мокапы для отрисовки предоставлю.В заявке, пожалуйста, пишите стоимость, сроки. А также прикладывайте примеры своих работ. 

9 лет назад
m9265652375
Марина 
41 год
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта автомойки

    Добрый день! Ищу порядочного исполнителя для следующей работы. Нужен адаптивный макет для сайта автомойки. За основу прошу взять следующий макет http://www.templatemonster.com/ru/demo/55750.html. Нужно сохранить стилистику даного макета, но добавить свои цветовые и графические решения. Всем ...

    HTML
    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание дизайна для интернет-магазина

    Нужно разработать дизайн для интернет-магазина по продаже технической продукции. Только одно разрешение - для desktop. Есть мокапы, по ним нужно отрисовать что-то красивое. МОКАПЫ ВЫШЛЮ ТОЛЬКО КАНДИДАТАМ. Всего будет около 5-6 страниц. В заявке, пожалуйста, пишите ...

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходим дизайн онлайн калькулятора

    Приветствую многоуважаемые дизайнеры! Задача такая: на сайте pereedem точка ру, есть онлайн калькулятор цен. Мне нужно что то подобное, но с соблюдением стилистики моего сайта intpereezd.ru (строгость, минимализм, оранжево-серые цвета). Набор полей в калькуляторе остаётся ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн сайта-визитки

    Здравствуйте, друзья!   Требуется создание дизайна сайта-визитки для начинающей веб-студии "Insight". В архиве приложен шаблон сайта с приемлемой структурой. Нужны ваши графические решения и идеи. С уважением, Илья.

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработать дизайн для сайта

    Цель сайта - собирать контакты англоговорящих иностранцев, готовых приобрести туристические услуги в России. Сайт должен быть оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах (смарт-фоны, планшеты), выполнен с использованием html5, выглядеть современно и быть удобным. Организация сайта: сайт  представляет ...

    HTML
    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта визитки

    Добрый день Нужно сделать дизайн сайта визитки, 3-и типовые страницы Макет с подробным описанием готов, все детали в переписки Присылайте мне примеры своих работ и  Ваши расценки

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    9 лет назад