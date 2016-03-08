Требуется адаптивный дизайн для сайта интернет магазина- комьюнити, а конкретно главной страницы, страницы-каталога, блока контактов, и блока новостей. Функционал сайта аналогичен swrd.co , нужно разнообразить интерфейс собственными графическими и цветовыми решениями. Так же нужна верстка ...
Необходим дизайн онлайн калькулятора
Приветствую многоуважаемые дизайнеры! Задача такая: на сайте pereedem точка ру, есть онлайн калькулятор цен. Мне нужно что то подобное, но с соблюдением стилистики моего сайта intpereezd.ru (строгость, минимализм, оранжево-серые цвета).
Набор полей в калькуляторе остаётся тот же что и на оригинале.
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