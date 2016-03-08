Необходим дизайн онлайн калькулятора

Приветствую многоуважаемые дизайнеры! Задача такая: на сайте pereedem точка ру, есть онлайн калькулятор цен. Мне нужно что то подобное, но с соблюдением стилистики моего сайта intpereezd.ru (строгость, минимализм, оранжево-серые цвета).

Набор полей в калькуляторе остаётся тот же что и на оригинале.