Требуется адаптивный дизайн для сайта интернет магазина- комьюнити, а конкретно главной страницы, страницы-каталога, блока контактов, и блока новостей. Функционал сайта аналогичен swrd.co , нужно разнообразить интерфейс собственными графическими и цветовыми решениями. Так же нужна верстка ...
Дизайн сайта-визитки по автострахованию
Дизайн несложный по примеру http://axa-assurance.kiev.ua/
Пожелания:
обязательное наличие логотипа.
Цветовая схема и набор элементов придерживаться http://axa-ukraine.com/
Сайт многостраничный, нужно:
- главная страница,
- обычная текстоваястраница
- страница приема заказа
Обязательно элементы:
кнопка оформить заказ, заказать звонок, дизайн формы заказа (стандартная: телефон, поле ввода e-mail), дизайн
формы обратного звонка (1 поле: телефон) + подтверждение принятия заказа.
Обязательное условие -возможность 2-3 незначительных правок.
Жду сроки и заявки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт8 лет назад
Иметься дизайн, у которого частично сделан респонсив. Требуется закончить. 2-3 страница, требуеться только под планшет.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно создать дизайн essay-сайта. Дизайн должен быть одновременно легким, понятным и вызывающим доверие. Отрисовать такие страницы: - main page + logo - how it works - order-page - ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Ищу специалиста по редизайну сайта. www.sungate-pro.ruДизайн сайтов25 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, Ищу дизайнера, готового взяться за разработку лэндинг пэйджа для компании работающей в сфере бизнес авиации. Проект не сложный, но требует соотвествующего подхода. Если вы не готовы ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищу дизайнера для доработок готового шаблона сайта, отрисовка рекламных картинок. Желательно со знанием верстки. Указывайте ссылки на портфолио и стоимость часа. Спасибо!Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
Занимаюсь парсингом контента любой сложности. Сбором баз данных, парсингом чего угодно и откуда угодно. Требуется придумать придумать продающий дизайн для моих услуг. Присылайте свои предложения и идеи.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо оформление группы вконтакте под ключ. Под дизайн сайта, с меню и уникальным описанием. Сразу писать ссылки на реальные работы (не ссылку в портфолио, а именно ссылку на группу). Интернет магазин детских товаров.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт9 лет назад