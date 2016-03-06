Дизайн сайта-визитки по автострахованию

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт36 заявок208 просмотров

Дизайн несложный по примеру http://axa-assurance.kiev.ua/

 

Пожелания:

обязательное наличие логотипа.

Цветовая схема и набор элементов придерживаться http://axa-ukraine.com/

 

Сайт многостраничный, нужно:

 - главная страница,

 - обычная текстоваястраница

 - страница приема заказа

 

Обязательно элементы:

кнопка оформить заказ, заказать звонок, дизайн формы заказа (стандартная: телефон, поле ввода e-mail), дизайн

формы обратного звонка (1 поле: телефон) + подтверждение принятия заказа.

 

Обязательное условие -возможность 2-3 незначительных правок.

Жду сроки и заявки.

9 лет назад
ROVIT
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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