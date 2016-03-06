Дизайн essay writing сайта

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Закрыт24 заявки216 просмотров

Нужно создать дизайн essay-сайта. Дизайн должен быть одновременно легким, понятным и вызывающим доверие.

Отрисовать такие страницы:

- main page + logo

- how it works

- order-page

- faq

- samples

- prices

- contacts

- blog

- dashboard

- orderinfo

Предлагайте, пожалуйста, свои цены за работу.

9 лет назад
Vade_maaR
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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