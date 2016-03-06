Добрый день, Ищу дизайнера, готового взяться за разработку лэндинг пэйджа для компании работающей в сфере бизнес авиации. Проект не сложный, но требует соотвествующего подхода. Если вы не готовы ...
Редизайн сайта
Ищу специалиста по редизайну сайта. www.sungate-pro.ru
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищу дизайнера для доработок готового шаблона сайта, отрисовка рекламных картинок. Желательно со знанием верстки. Указывайте ссылки на портфолио и стоимость часа. Спасибо!Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
Занимаюсь парсингом контента любой сложности. Сбором баз данных, парсингом чего угодно и откуда угодно. Требуется придумать придумать продающий дизайн для моих услуг. Присылайте свои предложения и идеи.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо оформление группы вконтакте под ключ. Под дизайн сайта, с меню и уникальным описанием. Сразу писать ссылки на реальные работы (не ссылку в портфолио, а именно ссылку на группу). Интернет магазин детских товаров.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Требуется создание дизайна сайта фирмы занимающейсяустановкой роллет. Макет основного шаблона, макет услуг, макет с примерамиработ, макет о нас. Структура сайта немного похожа на http://roleton.ru/vorota/, нужны своицветовые и графические решения. ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт9 лет назад
- $80
Создать адаптивный дизайн 7 страниц (все отрисованно на схемах) Сделать выпадающее меню в ексель файле Сделать (подобрать в интренете) логотип под название part-avto На странице категории должны быть "хлебные крошки" и сортировка. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен дизайн сайта 5-9 экранов, тематика строительство, бюджет 2500-3000 руб. Подробности кондидатуДизайн сайтов24 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Сабж. Нужно в аналогичном шаблоне изменить цвета, темноголубой в белый, горошек - розовый, а так-же перерисовать шапку, поменять там логотип и цвета, поменять цвета плашек New и Sale в розовыйДизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте нужен редизайн сайта юридических услуг сайт со статьями и новостями, дизайн устарел хочеться нового, бюджет небольшой расмотрю все варианты.Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $25
Добрый день! Нужен порядочный исполнитель для создания дизайна (макета) сайта-портфолио для студии дизайна интерьеров. Наличие портфолио - обязательно. С уважением, Евгений.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт9 лет назад