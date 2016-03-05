Требуется редизайн блога. Автор блога украинский предприниматель. Делали изначальный вариант, на который ссылка в приложении. Но сверстали, поняли, что слишком накрутили и вариант не нравится. Что не нравится - слишком темные тона и слишком стандартно. ...
Дизайн сайта-портфолио
Добрый день!
Нужен порядочный исполнитель для создания дизайна (макета) сайта-портфолио для студии дизайна интерьеров.
Наличие портфолио - обязательно.
С уважением, Евгений.
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