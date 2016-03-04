Требуется классный дизайн

Срочно требуется красивый дизайн для сайта ввиде лендинг пейдж (landing page)

тема: женские тренинги.

условия для сайта:

1- сайт будет адаптивный под любые устройства,

2- дизайн чтобы был полностью в стиле для женщин, с бабочками, с цветочками.

Ищем порядочных дизайнеров, возможно что будут еще мелкие заказы на оформление листовок, постов на эту же тему