Требуется классный дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт38 заявок196 просмотров

Срочно требуется красивый дизайн для сайта ввиде лендинг пейдж (landing page)

тема: женские тренинги.

условия для сайта: 

1- сайт будет адаптивный под любые устройства,

2- дизайн чтобы был полностью в стиле для женщин, с бабочками, с цветочками.

Ищем порядочных дизайнеров, возможно что будут еще мелкие заказы на оформление листовок, постов на эту же тему

9 лет назад
Zeus21
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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