Создание мини-баннеров для рекламы в Facebook

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки147 просмотров

Необходимо создание мини-баннеров для рекламы в Facebook.

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Товары, для которых необходимо созданть мини-баннеры:

Смарт-часы http://flyshark.stock15.kz/ - 10 мини-баннеров

Смарт-часы http://mwatches.stock15.kz/?p=91 - 5 мини-баннеров

Часы Ролекс-дайтона http://rolex.stock15.kz/ - 5 мини-баннеров

Примеры  мини-баннеров в приложении.

Стоимость одного мини-баннера 35 рублей.

9 лет назад
design-vedita
Сергей 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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