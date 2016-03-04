Наша организация занимается оптовой поставкой тюльпанов из Голландии по всей России. Ваша задача: -отредактировать шаблон http://www.templatemonster.com/ru/demo/55092.html, возможно что-то кардинально изменить, все по вашему желанию -обработать фотографии ...
Подобрать подложку/бекграунд для фирмы по железобетонным плитам
Добрый день! Начинаю вести одного клиента: они производят и продают железобетонные панели, дорожные панели, аэродномные панели экстра класса, цемент, брусчатку. Но основной упор на дорожные плиты, плиты перекрытия, железобетонные плиты. Делаю сайт и брошюрку. Технические я все могу сделать.
Задача: выбрать фотку со стоков, сфоткать самому, нарисовать. сделать градиент, тектура, паттерн, не знаю. Но нужен такой бекграунд для сайта и брошюры, что бы я написал там название фирмы, поставил бы фотку стопки плит, все смотрелось бы.
Можно приложить концепт цветового решения, для шрифтов, для других элементов, одним словом палитру.
1. Подложка
2. Палитра на 3-5 цветов
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Срочно требуется красивый дизайн для сайта ввиде лендинг пейдж (landing page) тема: женские тренинги. условия для сайта: 1- сайт будет адаптивный под любые устройства, 2- дизайн чтобы был полностью в стиле ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо продумать концепцию/структуру и предложить дизайн одностраничника по продаже часов.Дизайн должен быть адаптивным, то есть подходить под обычные мониторы, планшеты и мобильные устройства.ТЗ как такового нет, работа в формате получения ваших предложений и их обсуждения. ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад
здравствуйте. нужно сделать 4 обложки (или аватарки) для страниц в фейсбуке, вконтакте, твиттере и гугл+1. этии страницы предназначены для сайта http://krekhovetskyi.net/ (тематика кино). сами страницы вы сможете увидеть (я специально создал чтобы вы ...Завершен9 лет назад
Требуется создать сайт - каталог пунктов приема вторсырья структура сайта - а в и т о 1 в 1, рекламные блоки, баннеры, директ, выбор городаЗавершен9 лет назад
Требуется дизайнер удаленно. Заказ выполнить к полуночи :-) нужно сделать специальное предложение (меню) для ресторана (одностраничка) Если все понравится, обязательно будем работать в постоянно режиме.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт9 лет назад
Сделать лендинг по готовому макету на платформе platformapp Бюджет 2500Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим продающий дизайн для сайта визитки на движке WP. Тематика юр.услуги. В ответе укажите ваше портфолио, сроки!Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт9 лет назад
- $75
Добрый день, требуется создать дизайн вторсырья (макулатура, пластик, пленка, вторсырье, уничтожение документов) все что нужно это o k n a r o s t a . ru - передать в вторсырье, структура идентичнаяЗакрыт9 лет назад