Подобрать подложку/бекграунд для фирмы по железобетонным плитам

Добрый день! Начинаю вести одного клиента: они производят и продают железобетонные панели, дорожные панели, аэродномные панели экстра класса, цемент, брусчатку. Но основной упор на дорожные плиты, плиты перекрытия, железобетонные плиты. Делаю сайт и брошюрку. Технические я все могу сделать.

Задача: выбрать фотку со стоков, сфоткать самому, нарисовать. сделать градиент, тектура, паттерн, не знаю. Но нужен такой бекграунд для сайта и брошюры, что бы я написал там название фирмы, поставил бы фотку стопки плит, все смотрелось бы.

Можно приложить концепт цветового решения, для шрифтов, для других элементов, одним словом палитру.

1. Подложка

2. Палитра на 3-5 цветов