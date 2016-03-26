Дизайн сайта по клинингу

Компании требуется создать два сайта тематики - клининговые услуги - конкуренты сами себе. Было бы отлично, если Вы уже работали с данной тематикой, чтобы было более четкое понимание задачи. Все подробности и ТЗ, при личном общении. От Вас пока что жду предложений по ценам и т.д. Сайт - стандарт: отрисовать нужно Главную, Внутреннюю, и страницу Контактов.