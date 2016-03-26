Дизайн сайта по клинингу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен34 заявки237 просмотров

Компании требуется создать два сайта тематики - клининговые услуги - конкуренты сами себе. Было бы отлично, если Вы уже работали с данной тематикой, чтобы было более четкое понимание задачи. Все подробности и ТЗ, при личном общении. От Вас пока что жду предложений по ценам и т.д. Сайт - стандарт: отрисовать нужно Главную, Внутреннюю, и страницу Контактов. 

9 лет назад
evdvoretskiy
Дворецкий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
32 отзыва

Выбранный исполнитель

olex-sandr
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$80
3 дня
Сработались отлично, разговоры только по делу, без лишней воды. По срокам - все четко, "минута-в-минуту". Сам макет меня очень приятно удивил, так как не часто тебя понимают с первого раза, да еще и лучше, чем ожидал. Будем сотрудничать дальше! Рекомендую!
Рекомендую как отличного заказчика. Четкая постановка задачи, адекватные правки, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

olex-sandr
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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