Добрый день! Требуется создание дизайна сайта фирмы занимающейсяустановкой роллет. Макет основного шаблона, макет услуг, макет с примерамиработ, макет о нас. Структура сайта немного похожа на http://roleton.ru/vorota/, нужны своицветовые и графические решения. ...
Оформление группы вк под ключ
Необходимо оформление группы вконтакте под ключ. Под дизайн сайта, с меню и уникальным описанием. Сразу писать ссылки на реальные работы (не ссылку в портфолио, а именно ссылку на группу). Интернет магазин детских товаров.
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