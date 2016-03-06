Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок168 просмотров

Ищу дизайнера для доработок готового шаблона сайта, отрисовка рекламных картинок. Желательно со знанием верстки. 

Указывайте ссылки на портфолио и стоимость часа. 

Спасибо!

9 лет назад
WebDevSolutions
Иван 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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