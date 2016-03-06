Дизайн главной страницы сайта

Требуется адаптивный дизайн для сайта интернет магазина- комьюнити, а конкретно главной страницы, страницы-каталога, блока контактов, и блока новостей. Функционал сайта аналогичен swrd.co , нужно разнообразить интерфейс собственными графическими и цветовыми решениями. Так же нужна верстка страниц html+css.

Общая направленность интерфейса должна выглядеть как на этих сайтах(это должно быть что-то поистине свежее):

http://natan.be

http://www.brakebillsu.com

Логотип и цвета добавил в прикрепленные файлы.