Дизайн главной страницы сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок180 просмотров

Требуется адаптивный дизайн для сайта интернет магазина- комьюнити, а конкретно главной страницы, страницы-каталога, блока контактов, и блока новостей. Функционал сайта аналогичен swrd.co , нужно разнообразить интерфейс собственными графическими и цветовыми решениями. Так же нужна верстка страниц html+css.

Общая направленность интерфейса должна выглядеть как на этих сайтах(это должно быть что-то поистине свежее):

http://natan.be

http://www.brakebillsu.com

Логотип и цвета добавил в прикрепленные файлы.

CSSHTML
8 лет назад
lebedevvM
Михаил 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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