Дизайн для сайта

Есть шаблонный сайт, нужно добавить несколько картинок. Добавить кнопки, вернее они есть, просто придумать им название, для перехода. Как на главной странице

http://demo.dinevthemes.com/corpobox/

Тематика : косметологические услуги.

ВОзможно как-то интересно обыграть сайт