Дизайн для сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок201 просмотр

Есть шаблонный сайт, нужно добавить несколько картинок. Добавить кнопки, вернее они есть, просто придумать им название, для перехода. Как на главной странице

http://demo.dinevthemes.com/corpobox/

Тематика : косметологические услуги.

ВОзможно как-то интересно обыграть сайт

9 лет назад
smexkamnya
35 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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