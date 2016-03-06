Дизайн сайта визитки

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Закрыт36 заявок233 просмотра

Добрый день

Нужно сделать дизайн сайта визитки, 3-и типовые страницы

Макет с подробным описанием готов, все детали в переписки

Присылайте мне примеры своих работ и  Ваши расценки

9 лет назад
andriykm
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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