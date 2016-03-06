Дизайн сайта визитки

Есть шаблонный сайт, нужно добавить несколько картинок. Добавить кнопки, вернее они есть, просто придумать им название, для перехода. Как на главной странице http://demo.dinevthemes.com/corpobox/ Тематика : косметологические услуги. ВОзможно как-то интересно обыграть сайт