Требуется адаптивный дизайн для сайта интернет магазина- комьюнити, а конкретно главной страницы, страницы-каталога, блока контактов, и блока новостей. Функционал сайта аналогичен swrd.co , нужно разнообразить интерфейс собственными графическими и цветовыми решениями. Так же нужна верстка ...
Дизайн сайта визитки
Добрый день
Нужно сделать дизайн сайта визитки, 3-и типовые страницы
Макет с подробным описанием готов, все детали в переписки
Присылайте мне примеры своих работ и Ваши расценки
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