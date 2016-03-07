Нужно разработать дизайн для сайта-визитки строительной компании. Жду предложений по срокам и ценам.
Создание дизайна для интернет-магазина
Нужно разработать дизайн для интернет-магазина по продаже технической продукции. Только одно разрешение - для desktop. Есть мокапы, по ним нужно отрисовать что-то красивое. МОКАПЫ ВЫШЛЮ ТОЛЬКО КАНДИДАТАМ. Всего будет около 5-6 страниц. В заявке, пожалуйста, пишите стоимость, сроки. А также прикладывайте примеры своих работ.
Заявки фрилансеров
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