Создание сайта рынка автозапчастей под ключ

Нужно разработать дизайн для интернет-магазина по продаже технической продукции. Только одно разрешение - для desktop. Есть мокапы, по ним нужно отрисовать что-то красивое. МОКАПЫ ВЫШЛЮ ТОЛЬКО КАНДИДАТАМ. Всего будет около 5-6 страниц. В заявке, пожалуйста, пишите ...