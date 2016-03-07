Веб-дизайнер для создания дизайна сайта (финансы)

Ищем веб-дизайнера для создания дизайна сайта.

Сфера деятельности – финансовая отрасль.

Стоимость проекта от 50 000 рублей

Обязательные требования:

--- Минимум 20 выполненных дизайнов рабочих сайтов, которые Вы можете показать (с возможностью отправить ссылки на ресурсы).

--- Возможность показать PSD исходники через удаленный экран (TeamViewer или Skype) в качестве подтверждения, что работа Ваша.

----Наличие не менее 5 выполненных АДАПТИВНЫХ дизайнов рабочих сайтов, которые Вы можете показать (с возможностью отправить ссылки на ресурсы) с наличием PSD исходников.

Дизайнер с элементами мышления менеджера.

Строго не фирма – ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДИЗАЙНЕРЫ.

Обязательная голосовая связь по Skype