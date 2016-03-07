Нужен создать стильный современный сайт рынка автозапчастей с категориями по типу товаров и бренду. Нужна интерактивная карта при выборе категории товаров должны загораться автобутики, продающие этот тип товаров. Тоже самое с услугами и арендаторами.
Веб-дизайнер для создания дизайна сайта (финансы)
Ищем веб-дизайнера для создания дизайна сайта.
Сфера деятельности – финансовая отрасль.
Стоимость проекта от 50 000 рублей
Обязательные требования:
--- Минимум 20 выполненных дизайнов рабочих сайтов, которые Вы можете показать (с возможностью отправить ссылки на ресурсы).
--- Возможность показать PSD исходники через удаленный экран (TeamViewer или Skype) в качестве подтверждения, что работа Ваша.
----Наличие не менее 5 выполненных АДАПТИВНЫХ дизайнов рабочих сайтов, которые Вы можете показать (с возможностью отправить ссылки на ресурсы) с наличием PSD исходников.
Дизайнер с элементами мышления менеджера.
Строго не фирма – ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДИЗАЙНЕРЫ.
Обязательная голосовая связь по Skype
Заявки фрилансеров
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