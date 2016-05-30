Нужен дизайн интернет-магазина по варенью

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен58 заявок457 просмотров

Необходим дизайн интернет-магазина компании, которая производит и продает варенье. Фирменный стиль и логотип есть. Дизайн адаптивный по сетке. Бюджет не высокий, предпочтение новичкам. Оплата постранично. Без примеров работ исполнители рассматриваться не будут.

9 лет назад
Dingo87
Юлия 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

webstyle_08
Елена 
43 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$20
10 дней
Очень понравилась работа дизайнера, понимание с полуслова и своё виденье присутствует. Очень быстро и качественно! Рекомендую и в дальнейшем буду обращаться)
Заказчик очень хороший. Все ясно и понятно и оплата своевременная)

Заявки фрилансеров

webstyle_08
Елена 
43 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад

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