Tossys

Антон Tossys

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$136
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Serdj
34 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$136
10 баллов
9 лет назад
Разработка периодического отчета по отрасли
Ответственный заказчик, приятно работать.
Тчательно оговоаривайте сроки и ТЗ.
Ответный отзыв
svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Дизайн и верстка информационной рассылки
Антон, отличный заказчик! Четкое задание, своевременные и полные ответы на уточняющие вопросы, оплата вовремя. Спасибо за сотрудничество!
Работа сделана качественно. Растянулась по срокам, но это в результате доработок. Рекомендую.
Ответный отзыв