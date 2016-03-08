Редизайн сайта

Нужно сделать дизайн интернет магазина. Макеты на Яндекс диске: yadi.sk/d/AEgDhupapxbwN Кроме того что нам нужно, если что то на взгляд дизайнера будет неудобно в использовании, послушаем рекомендации, нет задачи сделать 1 в 1 по макету, ...