Необходим дизайн интернет-магазина компании, которая производит и продает варенье. Фирменный стиль и логотип есть. Дизайн адаптивный по сетке. Бюджет не высокий, предпочтение новичкам. Оплата постранично. Без примеров работ исполнители рассматриваться не будут.
Нужен дизайн сайта.
Нужно сделать дизайн интернет магазина. Макеты на Яндекс диске: yadi.sk/d/AEgDhupapxbwN
Кроме того что нам нужно, если что то на взгляд дизайнера будет неудобно в использовании, послушаем рекомендации, нет задачи сделать 1 в 1 по макету, но от этого нужно отталкиваться.
1) Главная ()
2) Страница каталога ( с фильтром – фильтры должны быть отрисованны с иконками, будут 2 направления, где наполнения фильтра будет немного отличаться)
3) Карточка товара
4) Страница текстовая обычная, с меню
5) Страница услуг
6) Корзина
7) Формы отправки (страница)
8) Контакты
Специализация только "дизайн сайтов" !
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