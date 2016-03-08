Нужен дизайн сайта.

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт50 заявок322 просмотра

Нужно сделать дизайн интернет магазина. Макеты на Яндекс диске: yadi.sk/d/AEgDhupapxbwN 

Кроме того что нам нужно, если что то на взгляд дизайнера будет неудобно в использовании, послушаем рекомендации, нет задачи сделать 1 в 1 по макету, но от этого нужно отталкиваться.  

1) Главная () 

2) Страница каталога ( с фильтром – фильтры должны быть отрисованны с иконками, будут 2 направления, где наполнения фильтра будет немного отличаться)  

3) Карточка товара 

4) Страница текстовая обычная, с меню 

5) Страница услуг 

6) Корзина 

7) Формы отправки (страница) 

8) Контакты 

Специализация только "дизайн сайтов" !

9 лет назад
citywebstudio
Дмитрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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