Нужен дизайн сайта.

Нужно сделать дизайн интернет магазина. Макеты на Яндекс диске: yadi.sk/d/AEgDhupapxbwN

Кроме того что нам нужно, если что то на взгляд дизайнера будет неудобно в использовании, послушаем рекомендации, нет задачи сделать 1 в 1 по макету, но от этого нужно отталкиваться.

1) Главная ()

2) Страница каталога ( с фильтром – фильтры должны быть отрисованны с иконками, будут 2 направления, где наполнения фильтра будет немного отличаться)

3) Карточка товара

4) Страница текстовая обычная, с меню

5) Страница услуг

6) Корзина

7) Формы отправки (страница)

8) Контакты

Специализация только "дизайн сайтов" !