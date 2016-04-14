Нужен дизайн сайта под Буржуйнет

Сетка и тематика: https://www.capillus.com/

Нужен аналогичный сайт.

Потребуются макеты:

1. Главной страницы.

2. Страницы каталога товара.

3. Страницы карточки товара.

4. Страницы с набором типового контента, таких как заголовки, списки, таблицы, формы ввода данных.

Бюджет 20 тыс. российских рублей. Оплата: WMR, Приват24.

Обращаю ВНИМАНИЕ - работа без предоплаты.

Аванс возможен только после получения первых вариантов дизайна.

На заметку:

Буржуи не любят, когда им впаривают товар аляповатыми лендингами. Поэтому сайт должен быть пусть и без графических изысков, но аккуратным. С удобочитаемыми текстами и без путаницы с навигацией. Рассчитываю увидеть похожие работы в вашем портфолио.

С меня описание сеток страниц, их элементов. Не практикую требование невозможного.