Нужен дизайн сайта под Буржуйнет

$270
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен36 заявок340 просмотров

Сетка и тематика: https://www.capillus.com/

Нужен аналогичный сайт.

Потребуются макеты:

1. Главной страницы.

2. Страницы каталога товара.

3. Страницы карточки товара.

4. Страницы с набором типового контента, таких как заголовки, списки, таблицы, формы ввода данных.

Бюджет 20 тыс. российских рублей. Оплата: WMR, Приват24.

Обращаю ВНИМАНИЕ - работа без предоплаты.

Аванс возможен только после получения первых вариантов дизайна.

На заметку:

Буржуи не любят, когда им впаривают товар аляповатыми лендингами. Поэтому сайт должен быть пусть и без графических изысков, но аккуратным. С удобочитаемыми текстами и без путаницы с навигацией. Рассчитываю увидеть похожие работы в вашем портфолио.

С меня описание сеток страниц, их элементов. Не практикую требование невозможного.

9 лет назад
pro3a
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

norakrass
Элеонора 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$25
7 дней
Элеонора поняла задачу и с первого раза подготовила удачный эскиз. Рекомендую
Работать с Андреем комфортно. Платит вовремя, правки вносит конкретные. Все хорошо, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

norakrass
Элеонора 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад

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