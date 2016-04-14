Необходим дизайн интернет-магазина компании, которая производит и продает варенье. Фирменный стиль и логотип есть. Дизайн адаптивный по сетке. Бюджет не высокий, предпочтение новичкам. Оплата постранично. Без примеров работ исполнители рассматриваться не будут.
Нужен дизайн сайта под Буржуйнет
Сетка и тематика: https://www.capillus.com/
Нужен аналогичный сайт.
Потребуются макеты:
1. Главной страницы.
2. Страницы каталога товара.
3. Страницы карточки товара.
4. Страницы с набором типового контента, таких как заголовки, списки, таблицы, формы ввода данных.
Бюджет 20 тыс. российских рублей. Оплата: WMR, Приват24.
Обращаю ВНИМАНИЕ - работа без предоплаты.
Аванс возможен только после получения первых вариантов дизайна.
На заметку:
Буржуи не любят, когда им впаривают товар аляповатыми лендингами. Поэтому сайт должен быть пусть и без графических изысков, но аккуратным. С удобочитаемыми текстами и без путаницы с навигацией. Рассчитываю увидеть похожие работы в вашем портфолио.
С меня описание сеток страниц, их элементов. Не практикую требование невозможного.
Выбранный исполнитель
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