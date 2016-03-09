Дизайн сайта-каталога радиаторов

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Закрыт30 заявок224 просмотра

Добрый день. 

Требуется разработать дизайн сайта-каталога для компании, торгующей радиаторами.

Прототипы предоставляем. 

Количество страниц: главная + 10 внутренних +404 + тех. стр.

Срок: 9 календарных дней. 

Оплата: WMR, карта Сбербанка. 

Работаю без предоплат. 

Как вариант, оплата 50% после показа главной.

Расчет по курсу 1 у.е. = 70 руб. 

Жду предложений с указанием цены.

9 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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