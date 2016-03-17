Создание лэндинга

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок335 просмотров

Параметры и характеристики лендинга:-

чистый, красивый и валидный код;

- адаптивный дизайн/bootstrap, ширина контентной части не более 1000 пикселей;

- HTML 5, CSS3, Jquery;- кроссбраузерность;

- анимация и параллакс эффекты;

- не более двух шрифтов на сайте;

- реализация мультилендинга;- установка Яндекс.Метрики и Google Analitics;

- в Google PageSpeed лендинг должен набирать не меньше 80 балов;

- в верхнем меню необходимо меню по выбору региона/города, контент в зависимости от города, должен меняться;

- верстка под CMS - MODX, wordpress, рассмотрим другие варианты;- реализация А/В-тестирования;

- составление продающих заголовков.

BootstrapHTMLjQueryMODXWordPress
9 лет назад
stroyland96
Алексей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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