Требуется программист Host CMS и Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки125 просмотров

Требуется сделать несколько правок по одному проекту, а также реализовать интернет магазин с нуля. Требуется знание одной из этих систем, или еще лучше обеих сразу. 

Пишите примерные цены за стандартный магазин на Host CMS или Битриксе. Показывайте сайты на этих системах. 

Другие системы не интересуют!

9 лет назад
Monolit09
Рустам 
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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