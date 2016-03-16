Требуется программист Host CMS и Битрикс

Требуется сделать несколько правок по одному проекту, а также реализовать интернет магазин с нуля. Требуется знание одной из этих систем, или еще лучше обеих сразу.

Пишите примерные цены за стандартный магазин на Host CMS или Битриксе. Показывайте сайты на этих системах.

Другие системы не интересуют!