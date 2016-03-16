Создание веб-сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт30 заявок274 просмотра

Требуется создать веб-сайт визитку на несколько страниц с возможностью заполнения. Сфера страхования (основное направление - автострахование). Заполнить его информацией, которую можно взять из аналогичных источников. Язык программирования не принципиален. Оформляется в зеленом цвете. Основная картинка имеется. Логотип не обязателен. Более подробная информация при личном общении. Прошу заранее в отклике указывать Вашу цену за работу. 

9 лет назад
makswell1983
Иван 
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров