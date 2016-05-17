Очень нужна помощь) Нужно разработать сайт для детской академии развития,вся информация которая должна быть размещена на сайте предоставляется. Сайт нужно с делать в формате landing page,возможно добавление пары страниц. это не коммерческий сайт, так как ...
Сайт + каталог + немного функционала.
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.
О компании
Фирма занимается тем, что предоставляет оборудование в аренду (в основном, копировальная техника), ОНА НЕ ПРОДАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ !
Что нужно
- Нужно сделать сайт с каталогом на WP
- Установить выбранный нами шаблон
- Установить и настроить модуль тикетов.
- Написать доп. функционал
1. Каталог для всех, должен быть с возможностью поиска запчасти для техники по конкретной модели (Производитель > Модель > Запчасти). Пока фильтры не выбраны - товары не видны. Цены выключаем (прототип в аттаче)
2. В ЛК пользователя, должен быть счетчик копий для каждого оборудования, которое у него есть, который заполняется вручную клиентом. Добавлен может быть только по нарастающей (был 9000, след.раз >9000)
3. В каталоге должна быть вся техника + запчасти (я думаю, запчасти можно сделать как аксессуары с помощью модуля "с этим товаром покупают"). Соответственно запчасти нужно фильтровать по технике.
4. У авторизованного пользователя, должна быть возможность заказать запчасти, для той техники, которую ему предоставляет компания (администратор добавляет технику) из личного кабинета
5. Авторизованный пользователь, может создать тикет к конкретному оборудованию, либо просто написать в поддержку необходимый ему запрос, который создается как тикет.
Описание проекта:
Компания (сайт который мы делаем) - сдает корпоративным клиентам оборудование в аренду на долгий срок по договору. Оборудование в основном печатное, ксероксы и т.д. (это я для понимания).
У пользователя есть дефолтная роль при регистрации, допустим "зарегистрированный пользователь". При регистрации пользователь указывает название компании, в которой работает и свои Имя и Фамилию.
Администратор смотрит по текущим договорам и если договор с такой компанией есть, он звонит в эту компанию, уточняет есть ли такой человек и есть ли у него полномочия делать каки-либо запросы по оборудованию от лица компании.
Если администратор убеждается, что все с зарегистрированным пользователем хорошо - он ставит ему роль "клиент" (например) и добавляет для него оборудование, которое фирма этого клиента получила в аренду, у клиента это выводится на странице каталога.
Он видит всё оборудование у себя на странице каталога и может к каждому оборудованию произвести определенные действия:
1. добавить счетчик копий (они могут быть ЧБ или цветные)
2. добавить тикет (например что-либо сломалось, не включается и т.д.)
3. заказать запчасти привязанные администратором к этому устройству.
Для клиента все по простому, а для администратора важно, чтобы если клиент что-либо сделал (из перечисленных действий) с каким-либо устройством - то он видел 1. какой клиент 2. с каким конкретно устройством.
Жду ваших предложений, первая оплата выбранному исполнителю, будет только после увиденной мной части работы (либо через безопасную сделку).
Выбранный исполнитель
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