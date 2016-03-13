Создать сайт на тему "Полиэтиленовые трубы" под ключ

Необходим сайт на тему: "Полиэтиленовые трубы" со всем необходим контентом и ключами для фирмы в Казани.

Как пример: stkmos[dot]ru с некоторыми дополнениями, как обратная связь и др. и некоторыми исключениями (онлайн заказ на сайте не нужен).

Необходим сам сайт (дизайн, верстка, настройка, установка движка (бесплатного), сео оптимизация и т.д.) + наполнение в виде текста (примерно 100000 знаков).

Преимущественно движок на вордпресс.

Прайсы и картинки производства предоставим.

Кто заинтересовался пишите: какой движок, сколько стоит сам сайт и сколько стоит наполнение контентом.