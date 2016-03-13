Сделать 2 сайта на ВП

Нужны 2 шаблонных сайта на вордпрессе. Сайты будут информационными.

Нужна адаптивная верстка, мобильная версия сайта, каталог с продукцией, пример http://www.azbukasna.kz/ru/catalog

Обязательное условие - работа по договору (юр.лицо иметь не обязательно, заключим договор и с физ.лицом). Кого пугает заключение договора, просьба не откликаться на проект.

Напишите ваши предложения по стоимости и срокам.